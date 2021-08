Pentagono: nessun monito degli 007 sul collasso di Kabul in 11 giorni

ansa

Il capo dello Stato maggiore congiunto americano, Mark Milley, ha detto di non essere a conoscenza di alcun rapporto di intelligence indicante che le forze di sicurezza afghane e il governo di Kabul sarebbero collassati in soli undici giorni. Intanto le truppe statunitensi hanno sparato alcuni colpi in aria nella notte per controllare la folla all'aeroporto di Kabul.