Pentagono: esercito Usa non ha abbandonato "cani militari" a Kabul

Ansa

L'esercito degli Stati Uniti non ha abbandonato i propri cani in Afghanistan. Lo afferma il Pentagono smentando alcune notizie circolate nelle ultime ore sui social media. "Contrariamente a informazioni inesatte, l'esercito americano non ha lasciato cani in gabbia all'aeroporto internazionale Hamid Karzai", ha affermato John Kirby, portavoce del Pentagono.