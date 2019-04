Pennsylvania, pediatra confessa: ho abusato di decine di bambini

In Pennsylvania, un pediatra ha ammesso di aver violentato decine di minori. Tra le vittime non solo bambini tra gli 8 e i 12 anni ma anche un neonato. Johnnie Barto, davanti alla corte ha confessato le violenze sessuali commesse nei confronti di almeno 31 bambini che aveva in cura e non solo, compresi in un’età tra gli otto ed i dodici anni. Nel 2000 l'ordine dei medici lo aveva assolto per una accusa simile.