Pennsylvania, incendio ed esplosioni in una casa: 4 morti e 2 feriti

twitter

Quattro persone sono morte e due sono state ricoverate in ospedale a causa dell'incendio e delle esplosioni in una casa nel nord-est della Pennsylvania. La causa del rogo è oggetto di indagine, ma secondo i testimoni le esplosioni provenivano probabilmente dalle bombole di ossigeno utilizzate da una delle vittime. C'erano otto persone all'interno dell'abitazione quando l'incendio è scoppiato. Due sono fuggite. Delle due trasportate in ospedale, una è in condizioni critiche.