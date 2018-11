Pence: azione Usa su commercio resta se la Cina non cambia

Nessuno spazio per autoritarismo e aggressione nell'Indo-Pacifico: il vicepresidente americano Mike Pence ha preso di mira la Cina, dopo l'intervento critico del presidente Xi Jinping. All'Apec Ceo Summit di Port Moresby, in Papua Nuova Guinea, Pence ha assicurato che gli Usa non fermeranno "l'azione commerciale contro" Pechino fin quando non saranno emendate le cosiddette "pratiche inique", causa del surplus commerciale cinese con gli Usa.