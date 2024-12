Pena di morte, 130 Paesi votano a favore della moratoria all'Onu

L'Assemblea generale dell'Onu ha approvato la risoluzione per la moratoria sulla pena di morte co-presentata da Italia e Argentina in rappresentanza di una task force di 44 Paesi. Il testo ha ottenuto 130 sì, 32 voti contrari e 22 astenuti. "Un numero record di Paesi è con noi contro una pratica ingiusta e disumana, in palese violazione dei nostri valori. Un grande risultato della diplomazia italiana. Continueremo a lavorare affinché la pena di morte sia abolita per sempre e ovunque", ha scritto Tajani in un messaggio su X.