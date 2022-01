Pedofilia, rapporto Monaco: almeno 497 vittime di abusi nell'arcidiocesi

dal-web

Sono almeno 497 i minori che sono stati vittime di abusi nell'arcidiocesi di Monaco di Baviera, in Germania. E' quanto spiegato nella pubblicazione del rapporto sulla pedofilia del clero, secondo cui sono coinvolte 235 persone: 173 preti, 9 diaconi, 5 referenti pastorali e 48 addetti dell'ambito scolastico. L'indagine passa in rassegna gli anni tra il 1945 e il 2019. Le vittime individuate sono per lo più di sesso maschile, il 60% di 8-14 anni.