Pedofilia, il cardinale Pell a rischio in carcere: resterà in isolamento

Il cardinale George Pell, condannato a sei anni di reclusione per pedofilia, potrebbe essere "in serio pericolo" di vita in carcere e di fatto resterà dunque in isolamento, finché le autorità escogiteranno procedure per proteggerlo. L'ente australiano responsabile delle carceri sta valutando le tempistiche per il trasferimento del prelato da una struttura di massima sicurezza a una prigione permanente, possibilmente con altri criminali sessuali.