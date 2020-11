Pedofilia, il cardinal Gulbinowicz privato delle insegne vescovili

agenzia

Il cardinale Henryk Gulbinowicz, vescovo emerito dell'arcidiocesi di Breslavia, in Polonia, è stato privato del diritto di usare le insegne vescovili così come di intervenire in pubblico durante qualsiasi celebrazione religiosa. Gulbinowicz, 97 anni, è sotto indagine da parte della Santa Sede. Alcuni mesi fa, infatti, è stato accusato di molestie sessuali, risalenti al 1990, da un ex seminarista che all'epoca dei fatti aveva 15 anni.