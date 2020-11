Pedofilia, 3 vittime citano in giudizio il Papa in Australia

-afp

Secondo quanto riporta il Sidney Morning Herald, papa Francesco sarebbe stato citato in giudizio in una causa di risarcimento danni della Corte Suprema di Vittoria da tre vittime di violenza sessuale da parte di un prete, Michael Glennon. Il Vaticano, secondo i tre, sapeva dei suoi crimini contro i bambini e non avrebbe preso provvedimenti severi. E' il primo caso conosciuto in Australia in cui le vittime ritengano responsabile il Papa.