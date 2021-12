Pechino 2022, la Corea del Sud non boicotterà le Olimpiadi

Afp

Il presidente della Corea del Sud ha escluso un'adesione al boicottaggio diplomatico degli Stati Uniti delle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino, citando la necessità di lavorare con la Cina. Moon Jae-in ha affermato di "non considerare" di snobbare li Giochi per protestare contro le violazioni dei diritti umani in Cina, come hanno fatto diverse nazioni occidentali.