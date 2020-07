Paura a Teheran: esplosioni nella notte, ma nessuna spiegazione ufficiale

Alcune esplosioni sono state udite nella notte a Teheran, gettando nel panico i residenti. Nessuna spiegazione ufficiale, ma testimoni hanno riferito di un forte boato, seguito dal rumore delle sirene. Black out in diverse abitazioni. Secondo i media, le esplosioni provenivano da un deposito missilistico. Ultimamente si sono ripetuti episodi analoghi: non esclusa l'ipotesi che si possa trattare di sabotaggi da parte di altri Paesi.