Patto Brexit disatteso, Ue avvia azione legale contro Londra

L'Unione europea avvierà un'azione legale contro il Regno Unito dopo che il governo di Londra ha deciso unilateralmente di ritardare l'attuazione di parti degli accordi speciali sulla Brexit per l'Irlanda del Nord. La Commissione Ue ha infatti inviato a Londra una lettera di costituzione in mora per aver violato le disposizioni sostanziali del protocollo e l'obbligo di buona fede sull'accordo.

Boris Johnson pochi giorni fa si era recato in Nord Irlanda per incontrare la first minister del governo locale e leader degli unionisti del Dup, Arlene Foster. Quest'ultima aveva pubblicamente chiesto al premier Tory di rinnegare e rinegoziare il Protocollo sull'Irlanda del Nord sottoscritto con l'Ue in allegato all'accordo di divorzio del Regno da Bruxelles: protocollo nel quale i 27 hanno preteso la garanzia di una serie di controlli amministrativi e doganali delle merci in transito al confine interno fra Belfast e il resto del Regno Unito per consentire all'Ulster di mantenere - a differenza del resto del Paese - i privilegi del mercato unico e quindi la frontiera aperta con Dublino.

Foster aveva elogiato la recente decisione del governo di Londra di estendere unilateralmente fino a ottobre il "periodo di grazia" sull'applicazione dell'intesa e di continuare fino ad allora di fatto a non eseguire controlli interni su una serie di prodotti, dall'agroalimentare ai pacchi postali. Ma ha aggiunto che questo passo - denunciato dall'Ue come una violazione del diritto internazionale, con minaccia di ritorsioni legali - non basta e che è il protocollo in sè ad essere "intollerabile" per l'integrità territoriale britannica. Johnson, accompagnato dal ministro per gli affari nordirlandesi Brandon Lewis, era stato invece più sfumato: rivendicando lo strappo verso Bruxelles sul periodo di grazia, ma insistendo a definire possibile l'introduzione di soluzioni pratiche definitive di "buon senso" in seno all'intesa con l'Ue per attenuare gli intoppi.