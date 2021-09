Patto Aukus, Biden e Macron si incontreranno in Europa a fine ottobre

Afp

Il presidente Usa Joe Biden e quello francese Emmanuel Macron si incontreranno in Europa alla fine di ottobre. La Casa Bianca e l'Eliseo hanno riferito in un comunicato congiunto che i due capi di Stato "hanno deciso di aprire un processo di consultazioni approfondite, finalizzate a creare le condizioni per garantire la fiducia". La nota è stata diffusa al termine del colloquio tra i due leader.