Patrick Zaki torna nella sua Bologna in video: "Grazie a questa città"

Ansa

"Ho deciso di essere qua a Bologna perché questa città ha fatto tanto per me". Sono le parole del videomessaggio che Patrick Zaki ha rivolto alla sua città adottiva. Lo studente egiziano dell'università del capoluogo emiliano rilasciato dopo 22 mesi di detenzione nel suo Paese, è stato accolto, in collegamento video, alla presentazione in città di "Una storia egiziana", un fumetto che racconta la biografia del giovane per chiederne la libertà.