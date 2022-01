Patagonia, alpinista italiano disperso: le ricerche ripartono con i droni

Un alpinista italiano di 41 anni, Corrado Pesce, è bloccato da venerdì sul Cerro Torre, in Patagonia, dopo essere stato travolto da una valanga: sarebbe rimasto ferito. Sono ridotte al lumicino le speranze per l'uomo, originario di Novara, da anni residente a Chamonix. Ma dopo una sosta per il maltempo, le ricerche sono riprese con l'aiuto dei droni. La sorella: "Non riesco a crederci".

Le ricerche - Grazie a un improvviso miglioramento delle condizioni atmosferiche sono riprese le ricerche di Pesce, con l'aiuto dei droni. Carolina Codó, coordinatrice della Commissione di soccorso che guida le operazioni di soccorso, aveva detto che le ricerche erano state sospese per le proibitive condizioni atmosferiche.

Inoltre, secondo la stessa Codó, che ha ricevuto informazioni dallo scalatore argentino Tomás Aguiló che si trovava con Pesce quando è caduta una valanga di pietre e neve, era quasi impossibile che l'italiano potesse resistere a lungo alle basse temperature esistenti sul posto.

Ma i soccorritori hanno potuto mandare in volo alcuni droni con l'obiettivo di localizzare l'alpinista, e poterlo quindi raggiungere. Al momento non si conoscono i risultati di questa ricerca.

Intanto, l'ambasciata e il consolato generale di Bahía Blanca, guidato da Samuele Fazzi, confermano l'esistenza di "una situazione molto complicata" e continuano a seguire il lavoro dei soccorritori, fra cui un gruppo di oltre 30 volontari, integrato da esperti scalatori internazionali, che possono operare solo se le condizioni atmosferiche lo permettono. Infine, l'ambasciata d'Italia mantiene stretti contatti con la gendarmeria nazionale e l'esercito argentini che contribuiscono con il personale del Parco nazionale alle ricerche.

I compagni di cordata sono in salvo - Pesce non era da solo al momento dell'incidente, con lui l'argentino Tomás Aguiló e altri alpinisti professionisti che sono riusciti a scendere. Secondo le loro testimonianze, Corrado avrebbe trovato rifugio in una sorta di grotta naturale sulla parete della montagna chiamata 'box degli Inglesi'.

La disperazione dei famigliari - "Non riesco a crederci. Hai portato via una parte di tutti noi. Tua figlia, i tuoi nipoti: per loro eri e sei lo Spiderman sul ghiaccio. Sarà dura mandare giù tutto questo buio che hai creato", scrive su Facebook la sorella di Corrado Pesce, Lidia.