Passeggiata finisce in tragedia: mamma e figlioletta di 10 mesi uccise da un grizzly

Valerie Theoret , di 37 anni, era uscita con la sua figlioletta Adele di soli 10 mesi per una passeggiata nei boschi della regione dello Yukon , in Canada. Una camminata finita in tragedia perché fuori dalla loro baita la donna e la bambina sono state aggredite da un orso grizzly. A trovarle prive di vita il papà della piccola Gjermund Roesholt. La famiglia si trovava nel nord-ovest canadese in vacanza.

Valerie, insegnante in una scuola elementare, era in congedo di maternità. Gjermund era andato a fare una passeggiata. Quando è tornato è stato attaccato da un orso, presumibilmente lo stesso animale: ha reagito sparando e uccidendolo, subito dopo ha trovato i corpi della moglie e della figlioletta, senza vita. La baita era stata acquistata dalla famiglia nel 2015 come casa per le vacanze. "Marito e moglie erano esperti delle condizioni di vita nel cuore della foresta canadese e ben preparati alla presenza di animali tanto affascinanti quanto pericolosi per l'uomo", ha raccontato un amico di famiglia a un'emittente locale.