Passanti accoltellati a Manchester, si indaga per terrorismo

E' il reparto antiterrorismo delle forze dell'ordine britanniche a occuparsi dell'indagine sull'attentato alla stazione di Victoria a Manchester, dove un uomo al grido di "Allah" ha accoltellato tre persone. La polizia dei trasporti britannica ha confermato che l'aggressore è stato arrestato, aggiungendo che "non c'è alcun indizio che possa suggerire una minaccia più ampia". I feriti, tra cui un agente, non sarebbero in pericolo di vita.