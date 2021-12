Party di Natale a Downing Street in pieno lockdown, si dimette l'ex portavoce di Boris Johnson

Si è dimessa Allegra Strutton la consulente del premier britannico Boris Johnson al centro del controverso video registrato un anno fa, quando la Gran Bretagna era in pieno lockdown e vigeva il divieto di riunioni sociali come misura anti Covid, in cui alcuni alti funzionari scherzavano su una festa di Natale a Downing Street. Strutton, che allora occupava il ruolo di responsabile stampa del primo ministro conservatore, ha letto in lacrime il comunicato di dimissioni in cui ha offerto le sue scuse più profonde e ammesso che rimpiangerà per tutta la vita le frasi pronunciate in quel video.