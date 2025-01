Ue, Tusk: "Il futuro è nelle nostre mani, non in quelle di Cina o Usa"

Il premier polacco Donald Tusk, illustrando alla Plenaria del Parlamento europeo le priorità della presidenza guidata dal suo Paese, ha citato Giovanni Paolo II. "Non abbiate paura, il futuro è nelle nostre mani e non in quelle della Cina o degli Usa", ha detto. Secondo Tusk "l'Europa deve iniziare a difendersi da sola" e deve spendere anche soldi europei. Discutete pure delle tecniche di finanziamento ma nessuno metta in dubbio che serve un grande spazio comune che richiede un finanziamento comune", ha spiegato.