Parigi, uomo armato asserragliato in un negozio: liberata una delle due donne in ostaggio

Un uomo armato, con problemi psichici, si è asserragliato in un negozio in rue d'Aligre, nel centro di Parigi, prendendo in ostaggio due donne. Una delle due è stata liberata grazie all'intervento delle teste di cuoio che proseguono le trattative con l'uomo. La donna "sta bene", viene precisato dalle autorità.