Parigi, tenta il suicidio sui binari del treno ma il macchinista la salva: "Hai scelto il treno sbagliato, il mio"

Nessuno alla fermata si era accorto di quanto stesse accadendo. Complice il buio, la donna è riuscita a sistemarsi sui binari rapidamente e senza farsi notare. Ma Sebastien se n'è accorto. Come riportano i giornali locali, nonostante lo shock, la donna ora sta bene.

Il macchinista ha voluto raccontare la sua esperienza su Twitter e in poco tempo la storia è diventata virale. "Ti ho visto da lontano, nonostante l'oscurità della stazione e ti ho salvata per un paio metri. Ho deciso di non permetterti di farti male - ha scritto -. Ora hai un'altra possibilità per ricominciare e sperare in una vita migliore di quella che ti ha spinto a fare questo gesto disperato".

"Ho fermato il treno il più rapidamente possibile", ha poi raccontato l'uomo a France Bleu Paris aggiungendo di aver ricevuto tanti messaggi toccanti. Alcuni si propongono di aiutare la donna e di ospitarla. "È vero che stiamo attraversando un periodo difficile con il Covid, è la morte ogni giorno - ha concluso -. Ma stavolta alla morte gliel'abbiamo fatta sotto al naso e siamo riusciti a salvare una vita".