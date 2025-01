Parigi, ripescato nella Senna il corpo senza vita di un fotografo brasiliano

Il corpo di Flavio de Castro Sousa, un fotografo brasiliano di 36 anni scomparso a Parigi da più di un mese, è stato ritrovato nella Senna. L'uomo si trovava nella capitale francese per un breve viaggio di lavoro e sarebbe dovuto rientrare il 26 novembre. Quel giorno è stato prima ricoverato e poi dimesso dall'ospedale dopo essere caduto nel fiume. Dopo aver avvertito la compagna di essere in hotel per preparare i bagagli, non si è tuttavia mai presentato in aeroporto. Il suo telefono è stato ritrovato sulla terrazza di un ristorante e le circostanze della morte restano misteriose.