Diversi scontri si sono verificati in tribuna fra tifosi durante la partita Francia-Israele allo Stade de France di Parigi. Secondo il sito internet del quotidiano Le Figaro, gli agenti della sicurezza sono dovuti intervenire per placare le tensioni durante il primo tempo del match considerato ad alto rischio. Gli steward hanno innalzato un cordone di sicurezza in mezzo agli spalti. Allo Stade de France è quindi tornata la calma.