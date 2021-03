Parigi, rapina in casa del giocatore Di Maria: familiari coinvolti

IPA

Rapinatori e scene di violenza nella casa argentina di Angel Di Maria, l'attaccante del Paris Saint-Germain, che è stato sostituito durante la partita persa in casa dal PSG contro il Nantes dall'allenatore, Mauricio Pochettino, per "situazioni extra-calcistische". L'attaccante è stato fatto uscire proprio per le notizie arrivate. Secondo indiscrezioni nell'appartamento erano presenti le figlie di Di Maria.