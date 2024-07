Parigi, bibite e snack in vendita negli impianti a prezzi stellari: è polemica

Negli impianti olimpici di Parigi mezzo litro di birra viene venduto a circa 8 euro e il resto del listino prezzi per bevande e snack non è più economico. La polemica sugli alti costi di questi prodotti è scoppiata dopo che il quotidiano francese Le Figaro ha dedicato ampio spazio alla questione. Nelle strutture che ospitano le gare si va dai 4,50-5 euro per 50 cl di Coca-Cola ai 3,50 per una bottiglietta d'acqua minerale. Un pacco di patatine da 150 grammi costa 7,50, ma se si vuole mangiare qualcosa di più si arriva a 9 euro per un panino al prosciutto e 12 euro per un'insalata di quinoa e verdure.