Parigi, sei persone ferite con un punteruolo alla Gare du Nord

A Parigi, sei persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco alla stazione ferroviaria Gare du Nord da parte di un uomo.

Lo ha reso noto la polizia francese, precisando che le persone colpite hanno riportato ferite lievi. L'aggressore si è servito di un'arma che assomiglierebbe a un punteruolo utilizzato per praticare fori nei muri. Il primo a reagire all'attacco è stato un poliziotto non in servizio, che ha ferito l'uomo prima di essere raggiunto da alcuni colleghi in divisa. L'aggressore, colpito da tre proiettili, è stato trasportato in ospedale ed è in pericolo di vita.