Parigi, nuova maxi festa non autorizzata: interviene la polizia

La polizia è intervenuta nuovamente per disperdere centinaia di giovani festaioli riunitisi per la seconda sera consecutiva sull'Esplanade des Invalides a Parigi, senza rispettare le regole del distanziamento dettate dalla pandemia. Lo ha riferito il quartier generale della polizia. Secondo immagini pubblicate sui social, sono stati lanciati proiettili contro la polizia che a sua volta ha utilizzato lacrimogeni per disperdere la folla.