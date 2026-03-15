Parigi, exit poll: in testa l'erede di Hidalgo contro Rachida Dati

Secondo i primi exit poll delle municipali francesi, a Parigi il candidato della sinistra unita, Emmanuel Grégoire, erede della sindaca uscente, Anne Hidalgo, è in testa contro la sfidante Rachida Dati, della destra Républicains. Secondo l'istituto Elabe, Grégoire ha ottenuto fra il 31 e il 34% dei voti, seguito dalla Dati al 30%.