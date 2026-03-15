Parigi, exit poll: in testa l'erede di Hidalgo contro Rachida Dati
Emmanuel Grégoire tra il 31% e il 34%, la sfidante al 30
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Secondo i primi exit poll delle municipali francesi, a Parigi il candidato della sinistra unita, Emmanuel Grégoire, erede della sindaca uscente, Anne Hidalgo, è in testa contro la sfidante Rachida Dati, della destra Républicains. Secondo l'istituto Elabe, Grégoire ha ottenuto fra il 31 e il 34% dei voti, seguito dalla Dati al 30%.
L'appello
La sindaca uscente di Parigi, Anne Hidalgo, ha lanciato un appello questa sera contro il "pericolo del populismo" nella capitale in vista del ballottaggio delle municipali, ed ha assicurato che "neppure un voto dovrà mancare ad Emmanuel Grégoire", il candidato socialista considerato suo erede, in testa stasera dopo il primo turno.