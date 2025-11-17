Logo Tgcom24
Mondo
Stroncato da infarto

Parigi, morto a 87 anni Xavier Emmanuelli: tra i creatori di Msf e del Samu Social

17 Nov 2025 - 00:15
© Afp

© Afp

Il medico Xavier Emmanuelli, figura centrale del volontariato francese e tra i fondatori di Medici senza Frontiere, è morto a 87 anni a Parigi. La notizia arriva dal Samu Social, l'organizzazione che aveva contribuito a creare e di cui era presidente onorario, secondo la quale il decesso è seguito a un malore "probabilmente di carattere cardiaco". Nello stesso comunicato la struttura afferma di provare "dolore" per la scomparsa. Emmanuelli aveva dato vita nel 1993 al Samu Social nella capitale francese, definendo un modello di intervento umanitario attivo in diverse città della Francia e in altre aree del mondo. Il servizio nasce con l'obiettivo di intercettare persone senza dimora o in grave disagio sociale, fornendo assistenza di emergenza, supporto medico ambulatoriale e cure infermieristiche.

msf
francia