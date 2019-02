Parigi, media: "Magistrati italiani attesi per parlare di latitanti"

Secondo quanto riferisce il quotidiano "Le Parisien", una delegazione di magistrati italiani è attesa mercoledì e giovedì al ministero di Giustizia di Parigi per una riunione con i colleghi francesi sulla sorte dei latitanti italiani rifugiatisi in Francia dopo gli anni di piombo. Nei giorni scorsi il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha chiesto che "vengano rimandati in Italia i 15 terroristi che si trovano in Francia".