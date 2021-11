Parigi, la denuncia di una ex suora: "Abusata per vent'anni da due preti"

"Quando mi incontrava, anche se era vestito, aveva l'abitudine di spingere la mia testa verso le sue parti intime". È la testimonianza a "Fuori dal Coro" di Michelle, ex suora che vive nella periferia di Parigi. La donna ha parlato degli abusi subiti da un sacerdote, nel periodo in cui lei stava prendendo i voti: "Ho iniziato a soddisfare le sue voglie - ha detto - e piano piano il disgusto ha lasciato spazio all'abitudine".

Michelle è solo una delle 330mila vittime degli abusi da parte dei circa 3mila preti compiuti negli ultimi sessant'anni: "Mi sentivo obbligata a dargli piacere fisico, la cosa è durata per vent'anni - prosegue nel suo racconto - dopo un po' dai primi incontri mi ha presentato suo fratello e anche lui era un prete e anche lui abusava di me. Mi manipolava, era grasso e puzzava e sentivo il peso del suo corpo su di me: era angosciante, mi sentivo trattata come una prostitua".