Parigi, il direttore artistico della cerimonia sulle polemiche: "Non era l'Ultima Cena"

"Non era l'Ultima Cena la mia ispirazione" per la scena con le drag queen nella cerimonia di apertura dei Giochi olimpici. In merito alle polemiche sulla sequenza criticata dai vescovi cattolici e dalla destra, il creatore dello show Thomas Jolly ha chiarito, in un'intervista a Bfm Tv: "Credo fosse abbastanza evidente che si trattava di Dioniso che arriva a tavola, è il dio della Festa, del vino e padre di Sequana, la dea legata al fiume. L'idea era una grande festa pagana, legata agli dei dell'Olimpo. Olimpo, Olimpo, spirito olimpico". L'organizzazione dei Giochi: "Se qualcuno si è sentito offeso ci scusiamo". Nonostante le polemiche, secondo un sondaggio Harris Interactive citato dal comitato organizzatore e riportato dal Corriere della Sera, per circa l'86% dei francesi la cerimonia è stata "un successo".