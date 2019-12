Parigi in piazza contro la riforma delle pensioni, sciopero dei mezzi fino a lunedì

E' stato prorogato fino a lunedì lo sciopero dei trasporti pubblici di Parigi . I sindacati della Ratp, la compagnia che gestisce metro e bus nella capitale francese, hanno infatti annunciato che lo stop contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron continuerà anche nel fine settimana per "la quasi totalità dei lavoratori" che hanno già aderito allo sciopero.

"La determinazione" dei partecipanti "si traduce in un sistema quasi al blocco, una situazione che continuerà nei prossimi giorni se il governo non ascolterà le rivendicazioni sull'abbandono del progetto Delevoye di riforma delle pensioni", ha dichiarato in una nota Cgt, secondo sindacato di Ratp.

Manifestazioni in una trentina di città Secondo i dati diffusi da polizia e prefetture, escludendo le manifestazioni di Parigi, Lione e Marsiglia, sono più di 180mila le persone scese nelle strade di una trentina di città francesi. Le autorità hanno contato 20mila persone a Montpellier, 19mila a Nantes, 15mila a Clermont-Ferrand, 10.500 a Tours, 10mila a Rennes.

Tensione per il corteo parigino A Parigi il corteo è partito attorno alle 14 da Gare du Nord verso Place de la Nation in una città blindata per il rischio black bloc.

La riforma delle pensioni Dinanzi alla rabbia sociale, il presidente Emmanuel Macron è "calmo e determinato a condurre in porto la riforma, in un approccio di ascolto e consultazione", riferisce l'Eliseo, precisando che il premier Edouard Philippe, si "esprimerà verso metà della prossima settimana sull'architettura generale della riforma", annunciata al momento solo per grandi linee ma i cui contenuti restano vaghissimi.

In pratica, Macron intende introdurre un "sistema universale" di pensione a punti, per sostituire i 42 regimi attuali (generale, dei funzionari, privati, speciali, autonomi, complementari). L'esecutivo, che non prevede particolari tagli al bilancio della previdenza né modifiche all'età pensionistica, promette un sistema "piu' equo e leggibile", mentre gli oppositori temono una "precarizzazione" dei pensionati.