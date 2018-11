Parigi, furto da 500mila euro da Dior durante le proteste dei gilet gialli

Danni per oltre un milione di euro e gioielli rubati per un valore complessivo di 500mila euro. Il negozio di Dior sugli Champs-Élysées è stato devastato durante le proteste dei gilet gialli . La polizia sta indagando sul furto guardando i filmati delle telecamere di sorveglianza. Due persone sarebbero state poste in stato di fermo.

Gli inquirenti stanno cercando di capire se a mettere a segno il furto siano stati alcuni manifestanti oppure dei ladri professionisti. In quest'ultimo caso, i malviventi avrebbero sfruttato la manifestazione e il caos creato per le strade di Parigi per entrare nel negozio e portare via i gioielli.