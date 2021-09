-afp

L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a un anno di carcere senza condizionale per il finanziamento illecito della sua campagna elettorale del 2012, nel cosiddetto caso delle false fatture "Bygmalion". Sarkozy non era presente in aula alla lettura del verdetto. Caroline Viguier, presidente del tribunale, ha definito i fatti addebitati "di una gravità senza precedenti".