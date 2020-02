Parigi, con la lotteria per aiutare i bimbi in Africa si riceve un Picasso a 100 euro

Un Picasso per 100 euro: non è uno scherzo e non è nemmeno un falso d'autore, ma il premio in palio in una lotteria ideata per finanziare un'importante iniziativa benefica. In palio c'è un quadro del grande maestro del cubismo, che proviene dalla collezione privata di David Nahmad. Il collezionista franco-libanese ha risposto positivamente all'iniziativa lanciata dalla presentatrice e produttrice tv francese, Péri Cochin.