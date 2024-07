Parigi, ecco le cinque novità sui Giochi Olimpici (che non tutti conoscono)

Al fine di "mettere gli atleti Olimpici e Paralimpici sullo stesso livello e celebrare i Giochi allo stesso modo" come ha spiegato Tony Estanguet, responsabile del Comitato d'organizzazione dei Giochi, lo stemma dei Giochi sarà uguale sia per le Olimpiadi sarà uguale a quello delle Paralimpiadi. Quest'anno, in particolare, riunisce tre simboli iconici: la medaglia d'oro, la fiamma olimpica e la Marianne, immagine storica che rappresenta la Repubblica francese. All'interno di un cerchio è raffigurato un volto femminile tratteggiato da una fiamma bianca. Il design richiama lo stile Art Déco in voga nel 1924, l'ultima volta che Parigi ha ospitato le Olimpiadi. Rimangono differenti, invece, solo per gli anelli olimpici e gli agitos paralimpici.