Parigi, aveva 14 anni il ragazzino morto nel carrello dell'aereo

Il ministero, a partire dall'8 gennaio, ha istituito una commissione investigativa presieduta dal direttore generale dell'Autorità nazionale per l'aviazione civile, che comprendeva, oltre all'Anac, la polizia nazionale, la gendarmeria nazionale, l'Ambasciata francese, Air France e Avisecure.

Secondo quanto emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, precisa la nota, il ragazzino "ha afferrato il carrello quando l'aereo stava per decollare alle 22:55". Il governo, oltre a rinnovare il cordoglio alla famiglia, "rassicura gli utenti e gli operatori dell'aeroporto di Abidjan sul fatto che le circostanze di questo dramma non rischiano di mettere in discussione gli importanti risultati ottenuti che hanno portato a certificazioni di sicurezza in aeroporto", specificando inoltre di essersi impegnato "a rafforzare ulteriormente le disposizioni di sicurezza nell'area".