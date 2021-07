Parigi, auto contro un bar: un morto e 6 feriti

-afp

E' di una donna morta e sei feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì sera a Parigi, con un'auto che ha travolto i tavolini di un bar nel diciassettesimo arrondissement della capitale. Il conducente del veicolo, ora ricoverato in ospedale, è un 23enne che, "al momento dei fatti, indossava un braccialetto elettronico in virtù di una condanna per infrazioni stradali", ha fatto sapere la procura.