Parigi, cinque persone accoltellate alla Gare du Nord

Lo ha reso noto la polizia francese, precisando che le persone colpite hanno riportato ferite lievi. L'aggressore è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo essere stato ferito leggermente da un proiettile. Per l'attacco si è servito di un'arma che assomiglierebbe a un punteruolo utilizzato per praticare fori nei muri.

L'aggressione è avvenuta attorno alle 7 del mattino. Il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin si è recato immediatamente sul posto dell'attentato e su Twitter ha ringraziato gli agenti per la loro reazione "efficace e coraggiosa". Un perimetro di sicurezza è stato stabilito attorno alla zona in cui si è verificato l'episodio ma la stazione ferroviaria - sempre molto affollata soprattutto al mattino - continua a funzionare nonostante alcuni treni bloccati e arrivati o partiti in ritardo.