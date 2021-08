Parigi abbassa il limite di velocità a 30 km/h: è già polemica

ansa

E' polemica a Parigi per l'entrata in vigore del provvedimento che, per proteggere il clima, ridurre gli incidenti e rendere la città più a misura di pedone, riduce il limite di velocità a 30 km/h su quasi tutte le strade della Capitale. Rider e fattorini sostengono che la misura creerà tempi d'attesa più lunghi per i clienti, i tassisti sottolineano che saliranno i costi delle corse. Secondo i sondaggi la maggior parte dei parigini sostiene l'idea.