Parigi, 34 fermi prima della manifestazione dei gilet gialli

In una Parigi blindata e deserta in attesa della manifestazione dei gilet gialli, la polizia ha controllato 177 persone, 34 delle quali sono state poste in stato di fermo. Si tratta di persone, soprattutto trentenni, trovate in possesso di maschere, fionde, martelli e sassi. Nella capitale francese sono schierati 8mila agenti di polizia in assetto antisommossa, un dispiegamento di forze senza precedenti.