"Questo sport paga poco", i tuffatori britannici sbarcano su OnlyFans per autofinanziarsi alle Olimpiadi

Laugher spiega anche che "i finanziamenti non sono cambiati" e che "quando ho partecipato per la prima volta (nel 2011, ndr), erano 21.000 sterline per i migliori otto al mondo. E a quel tempo, quando avevo 16 anni, ero in fermento. Ma ora ho quasi 30 anni, sono tra i primi tre al mondo e il mio guadagno è di 28mila sterline all'anno". Si tratta di una cifra inferiore a quanto può guadagnare un trentenne in qualsiasi altra professione. Molti atleti infatti, inclusi quelli britannici, non ricevono alcuna remunerazione per le medaglie olimpiche, specie per sport che attirano l'attenzione del grande pubblico solo ad anni alterni. Questo lascia un vuoto finanziario che deve essere colmato in qualche modo.