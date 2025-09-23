Ema: confermato l'uso del paracetamolo in gravidanza, nessun legame con l'autismo

Nel 2019, l'Ema aveva già analizzato gli studi relativi agli effetti neurologici del paracetamolo sui bambini esposti in utero, concludendo che i risultati fossero inconcludenti e privi di basi per modificare le raccomandazioni. L'agenzia precisa che, sebbene il farmaco sia considerato sicuro in gravidanza, va comunque assunto solo se strettamente necessario, alla dose efficace minima e per il tempo più breve possibile. Le donne in attesa sono invitate a consultare il proprio medico prima di assumere qualsiasi farmaco.