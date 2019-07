Papua Nuova Guinea, oltre 20 persone uccise in violenze tribali

Oltre 20 persone sono state uccise negli ultimi giorni nel corso di violenze tribali in Papua Nuova Guinea. L'emittente Abc, che cita il governatore di Hela, riporta che 16 persone (incluse donne e bambini) sono state uccise lunedì nel villaggio di Karida, in seguito ad una vendetta per un attacco precedente in cui morirono 7 persone. Secondo il quotidiano Post-Courier, invece, le vittime sono almeno 24.