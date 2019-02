Papa: "Senza libertà di religione, l'uomo è schiavo". Parole accorate per la prima volta negli Emirati Arabi

"Le religioni non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti fra i popoli e le culture". Lo ha detto Papa Francesco durante l'incontro interreligioso sulla "Fratellanza umana", ad Abu Dhabi. Per il Pontefice "è giunto il tempo in cui le religioni si spendano più attivamente, con coraggio e audacia, per aiutare la famiglia umana a maturare la capacità di riconciliazione, la visione di speranza e gli itinerari concreti di pace".