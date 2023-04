Papa Francesco: "Non regolare i rapporti con la forza delle armi"

Papa Francesco rinnova l'appello ai capi delle nazioni a "non fare ricorso alla forza delle armi, ma nella luce della ragione".

Il riferimento è all'enciclica di San Giovanni XXIII "Pacem in terris", scritta in piena Guerra Fredda e della quale ricorre il 60esimo anniversario. "Il Papa aprì davanti a tutti l'orizzonte ampio in cui poter parlare di pace", ha detto Bergoglio. "Quell'enciclica fu una vera benedizione, come uno squarcio di sereno in mezzo a nubi oscure. Il suo messaggio è attualissimo".