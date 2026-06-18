Funerali Ruini, il Papa: "La chiesa italiana gli deve moltissimo"

La chiesa italiana deve "moltissimo" al cardinale Camillo Ruini, "pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo". Lo ha detto Papa Leone XIV nell'omelia delle esequie del porporato che si svolgono nella basilica di San Pietro in Vaticano. Prevost ha ricordato il servizio di Ruini come presidente della Cei, Conferenza Episcopale Italiana, e come vicario della diocesi di Roma: "Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli nell'episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide - ha detto ancora il papa- A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al "progetto culturale"; all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana; al grande lavoro del Sinodo diocesano e della sua applicazione, qui a Roma; alla sua presenza attiva e dialogante ai vari livelli della vita della Chiesa, come pure del mondo laico e della società", ha detto Leone XIV.