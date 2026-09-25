Il Pontefice è atterrato a Parigi intorno alle 10 ed è stato accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron e dalla première dame, Brigitte. Macron e la consorte, sorridenti, entrambi vestiti di nero, hanno stretto la mano al papa, poi sono passati davanti alla Guardia Repubblicana che ha eseguito gli inni. Infine, hanno salutato un gruppo di bambini che ha accolto il papa con canti, fiori e inni. Il Pontefice e la coppia presidenziale francese si sono poi avviati verso l'uscita dell'aeroporto, diretti all'Eliseo.