Papa Leone a giornalista Cnn a Parigi: "Felice che qui siate tutti benvenuti"
Il Pontefice è arrivato in Francia per un viaggio apostolico: "Penso che sia molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti"
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"Io sono contento che voi siete tutti qui". Queste le parole di Papa Leone XIV rispondendo al vaticanista della Cnn sul tentativo dell'amministrazione Trump di impedire l'accesso alla Cnn e ad altri giornalisti. "È necessaria e penso che sia molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti" ha aggiunto il Pontefice mentre si trovava in aereo con i giornalisti diretto in Francia per un viaggio apostolico
Il viaggio in Francia di Papa Leone XIV
"Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo", ha detto Papa Prevost sul volo tra Roma e Parigi. Con i giornalisti c'è stato anche qualche momento scherzoso. A chi gli chiedeva se per esercitarsi con il francese avesse utilizzato Duolinguo, il Papa ha replicato: "No, non lo uso più, quella è una fake news" riferendosi ad alcuni recenti articoli. Prevost ha lontane origini francesi ma ha detto che non ha contatti con i parenti in Francia. Incontrerà comunque dei cugini? "Non si sa mai", ha risposto il Papa.
"Se sono felice? Sì, anche se peso Chiesa qualche volta si sente"
A chi gli ha chiesto se è una persona felice il Pontefice ha risposto: "Sì, lo sono, sono felice a parte le difficoltà, ma trovo conforto nella fede. Comunque sono contento della scelta fatta tanti anni fa", ha detto Prevost. E ancora alla domanda se il peso della Chiesa si faccia sentire ha risposto: "Qualche volta di più. Però Dio è grande".
Macron accoglie il Papa
Il Pontefice è atterrato a Parigi intorno alle 10 ed è stato accolto dal Presidente francese Emmanuel Macron e dalla première dame, Brigitte. Macron e la consorte, sorridenti, entrambi vestiti di nero, hanno stretto la mano al papa, poi sono passati davanti alla Guardia Repubblicana che ha eseguito gli inni. Infine, hanno salutato un gruppo di bambini che ha accolto il papa con canti, fiori e inni. Il Pontefice e la coppia presidenziale francese si sono poi avviati verso l'uscita dell'aeroporto, diretti all'Eliseo.
Si tratta del terzo papa della storia ricevuto all'Eliseo, dopo Giovanni Paolo II, ricevuto nel 1980 da Valéry Giscard d'Estaing, e Benedetto XVI, accolto da Nicolas Sarkozy nel 2008.